Италия — Испания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала Евро-2020.

Италия - Испания, getty images

Сборная Италии в рамках первого полуфинального поединка чемпионата Европы сыграет против национальной команды Испании.

Италия — Испания

Вторник, 6 июля, 22:00. Стадион Уэбли, Лондон, Англия. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия). Трансляция - Украина и Футбол 1/2/3

Сборная Италии добралась в 1/2 финала, выиграв группу в которой также были Швейцария, Турция и Уэльс. После подопечных Роберто Манчини ждала встреча с Австрией в 1/8 турнира. Подопечные Фоды пока что остаются сборной, которая доставила итальянцам больше всего проблем. В 1/4 же Скуадра Адзурра противостояла грозной Бельгии, но сравнительно просто пробилась в следующую стадию.

Нельзя не оценить замечательную работу, которую проделал Роберто Манчини. Сборная Италии сейчас считается главным фаворитом турнира и это вовсе не просто так. Итальянцы действуют как отлаженный годами механизм, да и о простой статистике забывать не стоит — Италия не проигрывает уже более тридцати поединков кряду.

Сборная Испании, в свою очередь, не может похвастаться подобными достижениями, да и до обычной стабильности команде Луиса Энрике далеко. В группе испанцы не без проблем заняли второе место — ничья со Швецией, ничья с Польшей и разгром Словакии. В 1/8 финала турнира Фурия Роха сразилась с Хорватией и в драматичном матче прошла дальше, хотя запросто могла оказаться за бортом турнира.

Уже в 1/4 испанцев ждала сенсационная Швейцария, которая ранее сняла скальп с Франции. Подопечные Энрике забили довольно быстрый гол и казалось, что победа от них никуда не денется. Однако подопечные Луиса Энрике сами себе придумали проблемы, пропустив ненужный гол. Судьбу путевки в полуфинал пришлось решать в серии пенальти. К счастью сборной Испании, удача ей улыбнулась.

Что касается кадровых решений на грядущий матч, то Роберто Манчини не сможет рассчитывать на Спинаццолу, который безусловно является лидером команды и во всей красе показал себя на этом Евро. Однако мы его увидим на поле минимум через полгода.

У испанцев же есть вопрос по центру обороны — вероятно, партнером Ляпорта вновь станет Пау Торрес, а слева в атаке выйдет Дани Ольмо. Сарабия получил повреждение и мы ждем его со скамьи запасных.

Последний раз команды встречались между собой в рамках квалификации на чемпионат мира в 2017 году. Тогда испанцы добились разгромной победы со счетом 3:0 — дубль на свой счет записал Иско, а голом также отметился Мората.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Торрес, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Торрес, Мората, Ольмо

Интересные факты:

- Италия выиграла 14 из последних 15 матчей Евро.

- Испания не проиграла в 15 последних матчах на Евро.

- Италия не проигрывала Испании в последних 8 матчах, где была хозяином поля или таковым считалась.

Что говорят тренеры:

Луис Энрике, сборная Испании:

"Мы пробились в четвертьфинал не самым простым способом. Это пошло команде на пользу. Мы могли выиграть до серии пенальти и заслуживали этого, но все равно сумели победить. Теперь нужно сосредоточиться на предстоящем испытании, потому что мы хотим сыграть в финале. С этого момента начинается работа".

Роберто Манчини, сборная Италии:

"Будет непростой матч, даже несмотря на то, что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер".