УЕФА показал мяч для финального матча Евро-2020
Мяч для финального поединка чемпионата Европы подготовила компания Adidas.
Getty Images
Пресс-служба УЕФА в своем официальном твиттере представила официальный мяч финального поединка чемпионата Европы-2020.
Мяч был изготовлен компанией Adidas и будет носить название Uniforia Finale.
Напомним, финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый финалист станет известен 6 июля по итогам матча Италия — Испания, а второй — 7 июля после встречи Англия — Дания. Оба поединка также пройдут на лондонском стадионе.
Комментарии
Загрузка...
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021