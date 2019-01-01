Миколенко: В раздевалке была прямая трансляция, как за Украину болели в Киеве
Защитник "сине-желтых" поблагодарил болельщиков за поддержку.
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко поблагодарил болельщиков "сине-желтых" за поддержку национальной команды во время Евро-2020.
"Хочу поблагодарить всех за ту поддержку, которая была на протяжении всего турнира. Это история, которую мы написали вместе с вами.
И когда вы у Гулливера болели за нас, в раздевалке у нас была прямая трансляция, и мы это все видели и чувствовали поддержку каждого", – написал Миколенко на своей странице в Instagram.
На Евро-2020 Миколенко провел четыре из пяти поединков сборной Украины, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, команда Андрея Шевченко на Евро-2020 дошла до четвертьфинала турнира, где разгромно уступила Англии (0:4).
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