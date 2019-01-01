Бонуччи: В матче Италия — Испания нет фаворита

Центральный защитник уверен, что его команду ждет сложная встреча.

Леонардо Бонуччи, getty images

Леонардо Бонуччи перед матчем с Испанией похвалил сборную Испании, но и выразил уверенность в своей команде.

"В этом матче нет фаворита. Мы хорошо продвигались по турнирной сетке, но еще ничего не выиграли. Нужно сосредоточить свое внимание на том, что надо улучшить. Матч против такой сильной команды должен добавить нам мотивации.

Испанию много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал команду и еще больше сплотил ее. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно неделимое целое. Когда встречаешь такую психологически сильную команду, игра всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, мы, безусловно, сможем добиться желаемого результата.

Последние два сезона, по разным причинам, мы мало играли с Кьеллини. Но мы отлично знаем друг друга и прекрасно взаимодействуем на поле. Все происходит само собой, зачастую нам даже не надо думать. Мы разделяем все задачи, даже в том, что касается лидерства. Так что мы можем выкладываться по максимуму в каждом матче", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.