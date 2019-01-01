Сарабия пропустит полуфинал Евро-2020 против Италии

29-летний испанец получил травму в первом тайме матча со Швейцарией.

Пабло Сарабия и Луис Энрике, Getty Images

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия не сможет помочь своей национальной команде в полуфинальном матче Евро-2020 против Италии. Об этом сообщил наставник главный тренер испанцев Луис Энрике.

Напомним, 29-летний испанец получил мышечное повреждение в первом тайме матча 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии. К сожалению, восстановиться ему не удалось.

"Все готовы сыграть, кроме Пабло Сарабии, который не сможет принять участие в матче. Все остальные хорошо готовы физически и с нетерпением ждут игры", — сказал Энрике на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, полуфинальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Испании пройдет сегодня, 6 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.