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Хьюлманд: Если Англия хочет выйти в финал, ей придется показать свой лучший футбол

Наставник сборной Дании прокомментировал предстоящий матч против Англии на Евро-2020.

Каспер Хьюлманд, Getty Images
Каспер Хьюлманд, Getty Images

Сборная Дании в полуфинале чемпионата Европы-2020 сыграет против национальной команды Англии на поле стадиона Уэмбли.

Накануне данного противостояния, главный тренер "алой гвардии" Каспер Хьюлманд побеседовал с журналистами, обсудив состояние его подопечных перед ответственным поединком.

"Естественно, все в нашем лагере понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация. Перемены видны невооруженным глазом. Саутгейт отлично делает свою работу — вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.

Определенные проблемы у нас есть, в Баку мы оставили очень много сил. Но если говорить о травмах, то все футболисты здоровы и готовы играть

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал", — подытожил наставник.

Напомним, что матч Англия — Дания состоится 7 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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