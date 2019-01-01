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Магуайр: Дания на протяжении многих лет доказывала, что является топовой командой

Защитник "львов" поделился своими мыслями накануне полуфинала Евро-2020.

Гарри Магуайр, Getty Images
Гарри Магуайр, Getty Images

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Евро-2020, в котором команда Гарета Саутгейта сыграет против Дании.

"Мы усвоили урок чемпионата мира. Опыт того матча помог нам, как и опыт других матчей, которые мы проводили между этими двумя крупными турнирами. Например, в Лиге наций. У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь на поле, играя в товарищеских и отборочных матчах. Чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, и вы могли видеть это на этом турнире. Между самой первой игрой и матчем с Украиной была огромная разница.

Их путь на этом турнире очень вдохновляет. Мы всегда думали о Кристиане Эриксене и его выздоровлении, мы все за него переживаем. У них хорошая команда. Дания на протяжении многих лет доказывала, что является топовой командой. Кажется, в рейтинге она стоит выше всех команд, с которыми нам довелось играть на этом турнире. Так что мы знаем, что Дания — сильная команда с отличными лидерами и большим опытом.

Семь сухих матчей — просто невероятно. Наша оборона — это не только мы, защитники и вратарь. Это вся команда. Оборона начинается с прессинга наших нападающих и беспрестанного давления на соперника", — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
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Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2