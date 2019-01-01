Кристенсен — о матче с Англией: Победит тот, кто будет сильнее это хотеть

Датский защитник поделился своими мыслями накануне полуфинального матча Евро-2020.

Андреас Кристенсен, Getty Images

Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Евро-2020 против национальной команды Англии.

"Мы будем в Англии в меньшинстве, но мы рады. Стараемся оставаться как можно более спокойными. Мы продемонстрировали, что достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими. Победит тот, кто будет сильнее это хотеть.

Кейн? Мы знаем его качества и понимаем, как его сдержать. Пьер-Эмиль Хейбьерг тоже его знает, так что может помочь советом. В футболе у каждого свои привычки, и мы должны этим воспользоваться. Он отлично играет ногами, превосходно решает голевые моменты. Я во многом действую инстинктивно. Он мощный, так что с ним тяжело бороться физически. Но он также силен в плане техники, так что слишком сближаться с ним тоже не стоит", — приводит слова Кристенсена официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.