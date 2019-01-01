Англия — Дания: история противостояний

Football.ua предлагает вспомнить последние поединки англичан и датчан накануне их матча на Евро-2020.

Источник: История матчей

Одна из полуфинальных пар текущего чемпионата Европы получилась довольно необычной. И если наличие Англии здесь никоим образом не удивляет, то вот ее соперник – Дания, очень даже. Давайте вспомним, чем же закончились пять последних поединков между данными соперниками.

Дания – Англия – 4:1, товарищеский матч 2005 года

Англичане и датчане встречались между собой семь раз в этом веке, однако подавляющее большинство этих поединков имели статус товарищеских, как, например, в далеком 2005 году.

Тогда на Паркене в Копенгагене "датскому динамиту" удалась убойная семиминутка, включившая в себя три взятия ворот, которые в итоге привели к сенсационному разгрому английской сборной.

Дания: Серенсен, Аггер, Нильсен (Гравгаард, 46), Никлас Йенсен, Приске, Поульсен (Даниэль Йенсен, 87), Гравесен, Гронкьяер (Роммедаль 46), Клаус Йенсен (Перес, 75), Томассон (Ларсен, 64), Йоргенсен (Каленберг, 46)

Тренер: Мортен Ольсен

Англия: Робинсон (Джеймс, 46), Гэри Нэвилл (Джонсон, 46), Эшли Коул, Тэрри (Каррагер, 46), Фердинанд, Джеррард (Дженас, 84), Лампард (Харгривз, 64), Бекхэм, Джо Коул, Руни, Дефо (Оуэн, 46)

Тренер: Свен-Еран Эрикссон

Голы: Роммедаль (60), Томассон (63), Гравгаард (67), Ларсен (90) – Руни (87)

Дания – Англия – 1:2, товарищеский матч 2011 года

С момента того известного погрома "трех львов" прошло шесть лет, так что состав участников поменялся практически до неузнаваемости. Зато датчан по-прежнему тренировал бессменный Мортен Ольсен, правда, на сей раз родоначальники футбола оказались сильнее, сумев добыть волевую победу усилиями "бирмингемцев" – Даррена Бента и Эшли Янга.

Дания: Серенсен, Аггер, Квист (Вингорд, 90), Якобсен (Сильбербауэр, 46), Йоргенсен (Кьяер, 46), Кристиан Поульсен, Симон-Буск Поульсен (Васс, 46), Эриксен, Крон-Дели (Педерсен, 70), Роммедаль (Эневольдсен, 82), Бендтнер

Тренер: Мортен Ольсен

Англия: Харт, Коул (Бейнс, 81), Терри, Джонсон, Доусон (Кэхилл, 60), Лэмпард (Паркер, 46), Милнер, Уилшер (Барри, 46), Руни (Янг, 46), Уолкотт (Даунинг, 68), Бент

Тренер: Фабио Капелло

Голы: Аггер (8) – Бент (10), Янг (68)

Англия – Дания – 1:0, товарищеский матч 2014 года

Очередная встреча этих соперников состоялась незадолго до бразильского мундиаля, а все решило единственное взятие ворот в исполнении Дэна Старриджа.

Англия: Харт, Джонсон, Смоллинг, Кэхилл, Коул (Шоу, 46), Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 77), Джеррард, Стерлинг (Таунсенд, 86), Руни (Уэлбек, 60), Уилшер (Лаллана, 59), Старридж (Милнер, 88)

Тренер: Рой Ходжсон

Дания: Шмейхель, Якобсен (Кристенсен, 46), Анкерсен, Кьяер (Бьелланд, 62), Поульсен (Ольсен, 81), Квист, Слот (Цимлинг, 63), Ларсен (Куск, 46), Бендтнер (Расмуссен, 62), Крон-Дели

Тренер: Мортен Ольсен

Гол: Старридж (82)

Дания – Англия – 0:0 и Англия – Дания – 0:1, Лига Наций-2020/21

А вот и официальные матчи подъехали, причем состоялись они буквально недавно, в новом розыгрыше Лиги Наций.

Дома "динамит" сумел удержать нулевку…

Дания: Шмайхель – Васс, Йоргенсен, Кристенсен, Сков – Норгаард (Хойбьерг, 73), Эриксен, Дилэйни – Поульсен, Дольберг (Фальк, 76), Брайтвейт (Кьер, 83)

Тренер: Каспер Хьюлманд

Англия: Пикфорд – Джо Гомес, Коади, Дайер – Александер-Арнольд (Мейтленд-Найлз, 76), Райс, Филлипс (Грилиш, 76), Триппьер – Санчо (Маунт, 60), Кейн, Стерлинг

Тренер: Гарет Саутгейт

…а вот на выезде последовала неожиданная виктория, добытая благодаря голу старого знакомого английской публики Кристиана Эриксена, уверенно реализовавшего пенальти.

Гол: Эриксен (35, пен)

Англия: Пикфорд, Джеймс, Уокер, Коуди, Мэйтленд-Найлз (Мингз, 36), Райс (Хендерсон, 76), Филлипс, Маунт (Санчо, 73), Магуайр, Кейн, Рашфорд (Кэлверт-Льюин, 72)

Тренер: Гарет Саутгейт

Дания: Шмейхель, Васс, Кьер, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Хейбьерг (Йенсен, 88), Дилэйни, Эриксен, Сков (Мэле, 46), Дольберг (Систо, 37), Поульсен, Брэйтуэйт (Вестергор, 74)

Тренер: Каспер Хьюлманд

Удален: Магуайр (31)

Роман Котляр, Footballua