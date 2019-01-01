Саутгейт: Потеря Эриксена стала большим ударом для Дании, но они блестяще справились со всем этим

Наставник сборной Англии — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Дании.

Гарет Саутгейт, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда".

"Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь".

"Здорово, что у нас будет поддержка и мы сможем почувствовать эту энергетику. Судьбу матча решат принятые на поле решения. Все будет зависеть от того, как будет играть команда, как она будет защищаться и атаковать. Эти внешние факторы могут сыграть свою роль, но в первую очередь, мы должны хорошо подготовиться, чтобы обыграть команду, которая умеет менять тактический рисунок, у которой есть очень хорошие игроки и отличный настрой на игру".

"На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.