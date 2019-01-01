Все матчи между Англией и Данией на Уэмбли завершались минимальной победой

У команд сложилась традиция не радовать болельщиков большим количеством голов.

Англия - Дания, etty images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии в Лондоне сыграет против сборной Дании.

Датская газета Ekstra Bladet сообщает, что все матчи между Англией и Данией на Уэмбли завершались минимальной победой одной из команд.

Таких игр было семь:

12 сентября 1979, Англия — Дания 1:0 (квалификация ЕВРО)

21 сентября 1983, Англия — Дания 0:1 (квалификация ЕВРО)

14 сентября 1988, Англия — Дания 1:0 (товарищеский матч)

15 мая 1990, Англия — Дания 1:0 (товарищеский матч)

9 марта 1994, Англия — Дания 1:0 (товарищеский матч)

5 марта 2014, Англия — Дания 1:0 (товарищеский матч)

14 октября 2020, Англия — Дания 0:1 (Лига наций УЕФА)

Напомним, матч Англия — Дания состоится 7 июля и начнется в 22:00 по киевскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на Football.ua.