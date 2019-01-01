Мората остался в запасе в матче против Италии
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.
Сборная Италии в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы сыграет против Испании.
Главный тренер номинальных гостей Луис Энрике оставил в запасе Альваро Морату — на острие атаки сыграет Ферран Торрес.
Роберто Манчини же оставил в запасе Берарди, доверив место в стартовом составе Федерико Кьезе.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Верратти, Жоржиньо, Барелла — Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, ТГарсия, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ойарсабаль, Торрес, Ольмо
Матч Италия — Испания состоится во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
06:07:2021
07:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021