Дольберг: Очень важно подойти к полуфиналу Евро-2020 с мыслями, что нам по силам выиграть

Форвард сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Каспер Дольберг, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании.

Нападающий датской команды Каспер Дольберг поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Все в команде верят в свои силы. То, что нам удалось сделать в последние несколько недель, это просто невероятно".

"Очень важно подойти к полуфиналу с мыслями, что нам по силам выиграть. Конечно, нужно учитывать силу соперника, некоторым образом адаптироваться к их манере игры. Но отталкиваться мы должны от своих козырей", — приводит слова Дольберга официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.