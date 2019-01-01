Тренер Дании Юльманн: Наша мотивация — заставить зрителей на Уэмбли замолчать

Главный тренер сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Каспер Юльманн, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Главный тренер датской команды Каспер Юльманн поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, так что мы очень ждем игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме".

"Наша мотивация — заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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