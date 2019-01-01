29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
1
Украина
УКР
2
2 Июл
19:00
Швейцария
ШВЦ
1
Испания
ИСП
1
2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
LIVE
Италия
ИТА
0
Испания
ИСП
0
7 Июл
22:00
Англия
АНГ
Дания
ДАН

Тренер Дании Юльманн: Наша мотивация — заставить зрителей на Уэмбли замолчать

Главный тренер сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Каспер Юльманн, Getty Images
Каспер Юльманн, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Главный тренер датской команды Каспер Юльманн поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, так что мы очень ждем игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме".

"Наша мотивация — заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2