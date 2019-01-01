Кейн: Сыграем с Данией на Уэмбли — нужно использовать этот момент

Английский форвард — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Дании.

Харри Кейн, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Нападающий "трех львов" Харри Кейн поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Сборная Дании — превосходная команда. В прошлом году мы дважды играли с ней в Лиге наций и не выиграли ни разу — ничья и поражение. Но нам надо фокусироваться на себе".

"Полуфинал пройдет на нашем национальном стадионе, надо использовать этот момент. Знаем, что если сыграем правильно, то будем иметь отличную возможность выйти в финал. Будет незабываемо", — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.