Дилейни: Мы готовы к Уэмбли. Эмоции сумасшедшие

Хавбек сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Томас Дилейни, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании.

Полузащитник датской команды Томас Дилейни поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"На старте турнира мы поставили задачу вернуться на Уэмбли. Несмотря на все, через что мы прошли, это оставалось нашей целью номер один. Мы готовы к Уэмбли. Эмоции сумасшедшие", — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.