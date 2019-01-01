Англия — Дания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/2 финала Евро-2020.

Англия — Дания, Getty Images

Сборная Англии в рамках полуфинального матча Евро-2020 встретится со сборной Дании.

Англия – Дания

Среда, 7 июля, 22.00. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр встречи: Данни Маккели (Голландия). Трансляция на канале Футбол 1 и Футбол 2.

После двух поражений на групповом этапе от Финляндии и Бельгии над Данией дамокловым мечом нависла угроза невыхода из группы, однако качество игры "динамита" рано или поздно обязано было перерасти в количество, что и подтвердила уверенная и разгромная победа над Россией.

Можно сказать, что датчанам несколько повезло с соперниками в двух раундах плей-офф, однако, во-первых, пройти Уэльс и особенно Чехию тоже надо было постараться, во-вторых, это были уверенные и красивые победы на классе, так что не беда Дании, что сетка Евро-2020 выстроилась именно таким образом.

Англию же многие критикуют за чрезмерно прагматичный и скучный стиль игры, от которого тянет уснуть, а не наблюдать за приключениями "трех львов" на турнире, но самое главное, что подобный футбол дает результат! На минуточку, англичане не пропустили ни одного гола на текущем Евро, а в поединках с Германией и Украиной и вовсе набили себе голевую статистику, назло всем хейтерам. С нашей сборной команда Гарета Саутгейта показала, что при необходимости может играть и в доминирующий футбол первым номером.

Ожидать ли подобной игры в полуфинальной битве с Данией? Хм, сложный вопрос. Экс-тренер Норшеллана Каспер Юльманн наверняка не отойдет от каноничной на Евро-2020 схемы 3-4-3, которая приносит его коллективу результат. Тем не менее сия формация может трансформироваться и в более закрытые 5-3-2 или 5-4-1, как, к примеру, в поединке 1/8 против Уэльса во втором тайме.

Англия, скорее всего, сыграет наиболее часто используемые на этом турнире 4-2-3-1. Вопросы вызывает лишь травма Букайо Саки, но эта проблема легко решается будущим новичком Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо.

Словом, на поле Уэмбли должны выйти все сильнейшие. В новом сезоне Лиги Наций Дания сумела набрать четыре очка в битвах с англичанами, так почему они не могут удивить, сенсационно выйдя в финал? Ну а для Англии – это может быть первый решающий матч на чемпионатах Европы в истории, так что и тут мотивации "трем львам" явно не занимать. В конце концов, вылет от пусть и крепких, но куда менее статусных датчан может дорого стоить Гарету Саутгейту и его парням.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Санчо, Маунт, Стерлинг – Кейн

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьяер, Вестергор – Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле – Брэйтвэйт, Дольберг, Дамсгор

Интересные факты

- Англия проиграла оба своих полуфинала на чемпионатах Европы. В 1968 году "три льва" сгорели Югославии (0:1), а на домашнем Евро-1996 – Германии (1:1, 5:6 по пенальти).

- Англия не пропускает в десяти последних матчей на родном Уэмбли, включая квалификацию – 932 минуты, забив за это время 31 мяч! Кроме того, родоначальники футбола ни разу не проигрывали на главной арене страны в финальных стадиях крупных турниров – 10 побед и 4 ничьих (поражение от немцев случилось лишь в серии пенальти, что не учитывается в основное время)!

- Сборная Дании в четвертый раз дошла до полуфинала континентального форума. Из трех предыдущих попыток успехом увенчалась лишь одна – в 1992 году, когда "датский динамит" остановил Нидерланды в серии пенальти, после чего обыграл Германию в финальном матче усилиями Йона Йенсена и Кима Вильфорта.

- Последний визит датчан на Уэмбли завершился минимальной победой благодаря голу Кристиана Эриксена с пенальти в октябре прошлого года.

Тренеры говорят

Гарет Саутгейт, Англия

"У нас есть превосходная возможность войти в историю, так как мы еще никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это не столько оказывает на команду давление, сколько является для нее испытанием, которое нужно пройти, и пока команда успешно сдает экзамены.

Прошлой осенью мы уже провели два матча с Данией. Я знал, насколько сильна эта команда, и на ЕВРО она вновь это доказала. Нас ждет фантастический матч, в котором нам не терпится принять участие".

Каспер Юльманн, Дания

"Просто волшебно. Первое, что я показал парням, когда мы собрались в сборной, была фотография Уэмбли, на котором мы играли прошлой осенью. Я сказал им, что мы туда обязательно вернемся".

прогноз 1:1

Роман Котляр, Football.ua