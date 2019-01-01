Италия — Испания: видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Италия - Испания, getty images
Сборная Италии в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы противостоит сборной Испании.
Итальянцы открыли счет в матче в середине второй половины игры благодаря точному удару Кьезы в дальний угол ворот.
Испанцы ринулись в атаку большими силами и смогли восстановить паритет благодаря голу Альваро Мораты.
Федерико Кьеза, 60 минута. 1:0
Альваро Мората, 81. 1:1
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