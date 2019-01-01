6 Июл
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7 Июл
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Италия обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в финал Евро-2020

Основное время матча завершилось напряженной ничьей.

Италия — Испания, Getty Images
Италия — Испания, Getty Images
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Италия — Испания 1:1 (4:2 – по пен.)
Голы: Кьеза, 60 — Мората, 81.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 74) — Барелла (Локателли, 86), Жоржиньо, Верратти (Пессина, 74) — Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 61), Инсинье (Белотти, 86).

Испания: Симон — Аспиликуэта (М. Льоренте, 86), Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 109), Альба — Коке (Родри, 70), Бускетс (Тиаго, 106), Педри — Оярсабаль (Морено, 70), Ольмо, Ф. Торрес (Мората, 62).

Предупреждения: Толой, Бонуччи — Бускетс

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2