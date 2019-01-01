Манчини: Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы в финале заслуженно
Наставник итальянской команды прокомментировал поединок чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией в матче 1/2 финала Евро-2020.
"Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы.
Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира.
Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело.
Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий", — сказал специалист.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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