Манчини: Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы в финале заслуженно

Наставник итальянской команды прокомментировал поединок чемпионата Европы.

Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией в матче 1/2 финала Евро-2020.

"Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы.

Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира.

Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело.

Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий", — сказал специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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