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Манчини: Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы в финале заслуженно

Наставник итальянской команды прокомментировал поединок чемпионата Европы.

Роберто Манчини, getty images
Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией в матче 1/2 финала Евро-2020.

"Очень счастливы, что принесли такую радость итальянскому народу. Знали, что будет очень тяжело, и испанцы доставили нам огромные проблемы.

Пытались реализовать свои моменты, но их было у нас не так много, потому что мячом мы владели нечасто. Мы стремились в финал, пусть даже мало кто в это верил до начала турнира.

Я поздравляю сборную Испании: это отличная команда, а пенальти — лотерея. Есть игры, в которых необходимо терпение, но мы здесь заслуженно. Знали, что будет тяжело.

Сборная Испании сразу же удивила нас, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий", — сказал специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2