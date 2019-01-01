Рамос сегодня пройдет медосмотр в ПСЖ — Скира

Испанец в ближе к переезду во Францию.

Серхио Рамос, getty images

Защитник Серхио Рамос находится в шаге от перехода в ПСЖ.

По информации в Twitter Николо Скиры, уже сегодня центрбек пройдет медосмотр в стане парижан.

Напомним, что вчера ПСЖ официально объявил о переходе защитника Интера Ашрафа Хакими. Также в ближайшее время парижский гранд усилит голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее сообщалось, что бывший капитан "сливочных" подпишет контракт с французским клубом, который будет рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Рамос выступал за Реал c лета 2005 года. За это время испанец провел 671 поединок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В конце сезона он покинул мадридский клуб на правах свободного агента.