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Хойбьерг: Финал Евро-2020 — наша мечта из-за того, чтобы футбол в Дании развивался

Хавбек сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images
Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Полузащитник датской команды Пьер-Эмиль Хойбьерг поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Уэмбли? Это значит, что мы близки к финалу, правильно? Уже становится интересно. В этом смысле это просто следствие нашей хорошей игры. Но это еще и наша мечта, чтобы футбол во всей Дании развивался. Показать, что мы можем, какие мы, раздвинуть границы возможностей".

"Мы получили колоссальную поддержку, мы гордимся этим и очень благодарны. Это подстегивает идти дальше и отдать все силы, потому что мы гордимся народом, который представляем, который все время с нами, и мы видим это и чувствуем".

"Мы готовы, мы верим в себя, но помним, кто нам противостоит. Будет здорово, будет интересно, будет ярко, и мы к этому готовы", — приводит слова Хойбьерга официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2