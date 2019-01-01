Хойбьерг: Финал Евро-2020 — наша мечта из-за того, чтобы футбол в Дании развивался

Хавбек сборной Дании — о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы против Англии.

Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании. Полузащитник датской команды Пьер-Эмиль Хойбьерг поделился эмоциями от предстоящего противостояния.

"Уэмбли? Это значит, что мы близки к финалу, правильно? Уже становится интересно. В этом смысле это просто следствие нашей хорошей игры. Но это еще и наша мечта, чтобы футбол во всей Дании развивался. Показать, что мы можем, какие мы, раздвинуть границы возможностей".

"Мы получили колоссальную поддержку, мы гордимся этим и очень благодарны. Это подстегивает идти дальше и отдать все силы, потому что мы гордимся народом, который представляем, который все время с нами, и мы видим это и чувствуем".

"Мы готовы, мы верим в себя, но помним, кто нам противостоит. Будет здорово, будет интересно, будет ярко, и мы к этому готовы", — приводит слова Хойбьерга официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.