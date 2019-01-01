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Сака вернулся в стартовый состав Англии на игру против Дании

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Англия и Дания.

Букайо Сака, Getty Images
Букайо Сака, Getty Images

Сборная Италии уже ждет имя своего соперника по будущему финалу чемпионата Европы-2020, а определить его поможет матч между национальными командами Англии и Дании.

Гарет Саутгейт, после победы над Украиной (4:0), сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — Букайо Сака, после восстановления от травмы, вытеснил Джейдона Санчо на скамейку запасных.

Каспер Хьюлманд, на фоне успеха в игре против Чехии (2:1), изменений в своей обойме не совершал.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Сака, Кейн, Стерлинг.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллингэм.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, М. Йенсен.

Матч Англия — Дания начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2