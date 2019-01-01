Сака вернулся в стартовый состав Англии на игру против Дании

Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Англия и Дания.

Букайо Сака, Getty Images

Сборная Италии уже ждет имя своего соперника по будущему финалу чемпионата Европы-2020, а определить его поможет матч между национальными командами Англии и Дании.

Гарет Саутгейт, после победы над Украиной (4:0), сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — Букайо Сака, после восстановления от травмы, вытеснил Джейдона Санчо на скамейку запасных.

Каспер Хьюлманд, на фоне успеха в игре против Чехии (2:1), изменений в своей обойме не совершал.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Сака, Кейн, Стерлинг.

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллингэм.



Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, М. Йенсен.



Матч Англия — Дания начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.