Сака вернулся в стартовый состав Англии на игру против Дании
Стали известны стартовые составы команд для полуфинального поединка чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Англия и Дания.
Сборная Италии уже ждет имя своего соперника по будущему финалу чемпионата Европы-2020, а определить его поможет матч между национальными командами Англии и Дании.
Гарет Саутгейт, после победы над Украиной (4:0), сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — Букайо Сака, после восстановления от травмы, вытеснил Джейдона Санчо на скамейку запасных.
Каспер Хьюлманд, на фоне успеха в игре против Чехии (2:1), изменений в своей обойме не совершал.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Маунт — Сака, Кейн, Стерлинг.
Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рашфорд, Триппьер, Мингс, Коади, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллингэм.
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен, Хойбьерг, Дилейни, Мехле — Брайтвейт, Дольберг, Дамсгор.
Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, М. Йенсен.
Матч Англия — Дания начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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