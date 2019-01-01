Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020

Наставник сборной Украины обратился к итальянским фанатам.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил итальянских болельщиков, которые поддерживали "сине-желтых" на Евро-2020, а также украинец поздравил Италию с выходом в финал турнира.

"Сердечная благодарность от меня и всего украинского народа фанатам "россонери" и всем итальянским болельщикам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии. Поздравляем Роберто Манчини, его тренерский штаб и всю сборную Италии с тем, что они сделали до сих пор и вышли в финал", — написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 добралась до четвертьфинала, где разгромно уступила Англии со счетом 0:4.