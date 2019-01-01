Сака — самый молодой англичанин, который выйдет в старте полуфинала Евро

Гарет Саутгейт доверился 19-летнему вингеру Арсенала в матче против Дании.

Букайо Сака, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборную Англии ожидает встреча с национальной командой Дании, в который определится соперник Италии в финальном поединке турнира.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт, после победы над Украиной (4:0), сделал всего одну замену в стартовом составе своей команды — Букайо Сака, восстановившийся от травмы, вытеснил Джейдона Санчо на скамейку запасных.

Интересно, что талантливый вингер Арсенала станет самым молодым англичанином, который выйдет в стартовом составе своей сборной в полуфинале/финале чемпионата Европы. Похвастаться таким достижением Сака сможет в возрасте 19 лет и 305 дней.

Матч Англия — Дания состоится сегодня, 7 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.