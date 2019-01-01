Англия впервые пропустила на Евро-2020 в полуфинале против Дании
Миккель Дамсгор — автор первого гола в ворота команды "трех львов".
В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.
На 30-й минуте счет в данном противостоянии был открыт, когда Миккель Дамсгор невероятным ударом со штрафного поразил ворота Джордана Пикфорда.
Интересно, что английская команда впервые пропустили в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы, тогда как сам Пикфорд оставлял свои ворота в неприкосновенности в течение 720 минут подряд.
Матч Англия — Дания стартовал сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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