Англия впервые пропустила на Евро-2020 в полуфинале против Дании

Миккель Дамсгор — автор первого гола в ворота команды "трех львов".

Англия - Дания, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.

На 30-й минуте счет в данном противостоянии был открыт, когда Миккель Дамсгор невероятным ударом со штрафного поразил ворота Джордана Пикфорда.

Интересно, что английская команда впервые пропустили в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы, тогда как сам Пикфорд оставлял свои ворота в неприкосновенности в течение 720 минут подряд.

Матч Англия — Дания стартовал сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.