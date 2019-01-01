Невероятная пушка Дамсгора, приблизившая Данию к финалу Евро-2020

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В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.

Подопечным Гарета Саутгейта, которые до встречи с датчанами не пропускали в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы, все-таки пришлось доставать мяч из сетки своих ворот на 30-й минуте первого тайма.

Автором этого гола стал датский нападающий Миккель Дамсгор, который невероятным ударом со штрафного поразил ворота Джордона Пикфорда.

Вашему вниманию видео гола Дамсгора:

Матч Англия — Дания стартовал сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.