Невероятная пушка Дамсгора, приблизившая Данию к финалу Евро-2020
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.
Подопечным Гарета Саутгейта, которые до встречи с датчанами не пропускали в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы, все-таки пришлось доставать мяч из сетки своих ворот на 30-й минуте первого тайма.
Автором этого гола стал датский нападающий Миккель Дамсгор, который невероятным ударом со штрафного поразил ворота Джордона Пикфорда.
Вашему вниманию видео гола Дамсгора:
Матч Англия — Дания стартовал сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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