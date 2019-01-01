Кьер стал автором одиннадцатого автогола на Евро-2020
Датский центральный защитник неудачно сыграл в эпизоде с пропущенным голом.
В рамках полуфинального матча Евро-2020 сборная Дании встречается с национальной командой Англии.
Датчане первыми открыли счет в матче после классного удара со штрафного в исполнении Миккеля Дамсгора, но еще до перерыва англичане сравняли счет.
Букайо Сака ворвался в штрафную по левому флангу и сделал прострел в центр вратарской, откуда датский защитник Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота.
Таким образом, Кьер стал автором уже одиннадцатого автогола на Евро-2020. Ранее за всю историю чемпионатов Европы суммарно было забито всего лишь девять автоголов.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Англия — Дания.
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