Дамсгор забил первый гол на Евро-2020 прямым ударом со штрафного

Датский форвард отметился голом в ворота сборной Англии.

Миккель Дамсгор, Getty Images

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии проводит матч с национальной командой Дании, в котором определится соперник Италии в финальном поединке турнира.

На 30-й минуте счет в данном противостоянии был открыт, когда Миккель Дамсгор невероятным ударом со штрафного поразил ворота Джордана Пикфорда.

Интересно, что этот гол стал первым в текущем розыгрыше чемпионата Европы, который удалось забить прямым ударом со штрафного.

Матч Англия — Дания стартовал сегодня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.