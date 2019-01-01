Англия в овертайме дожала Данию и вышла в финал Евро-2020
Судьбу матча решил спорный одиннадцатиметровый удар.
Англия — Дания, Getty Images
Англия — Дания 2:1
Голы: Кьер, 39 (авт.), Кейн, 104 — Дамсгор, 30
На 104-й минуте Харри Кейн (Англия) не забил пенальти (вратарь).
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95) — Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Кейн, Стерлинг.
Дания: Шмайхель — Кристенсен (Андерсен, 78), Кьер, Вестергор (Винн, 105) — Стригер Ларсен (Васс, 67), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 88), Мехле — Брайтвейт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Поульсен, 67).
Предупреждения: Магуайр — Васс.
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