7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1

Англия в овертайме дожала Данию и вышла в финал Евро-2020

Судьбу матча решил спорный одиннадцатиметровый удар.

Англия — Дания, Getty Images
Англия — Дания, Getty Images
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Англия — Дания 2:1
Голы: Кьер, 39 (авт.), Кейн, 104 — Дамсгор, 30

На 104-й минуте Харри Кейн (Англия) не забил пенальти (вратарь).

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95) — Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Кейн, Стерлинг.

Дания: Шмайхель — Кристенсен (Андерсен, 78), Кьер, Вестергор (Винн, 105) — Стригер Ларсен (Васс, 67), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 88), Мехле — Брайтвейт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Поульсен, 67).

Предупреждения: Магуайр — Васс.

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