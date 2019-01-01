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Саутгейт: Я не увидел момента с назначением пенальти

Наставник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.

Гарет Саутгейт, Getty Images
Гарет Саутгейт, Getty Images

Сборная Англии в полуфинальном поединке чемпионата Европы-2020 сумела в овертайме обыграть национальную команду Дании (2:1), благодаря чему завоевала путевку в финальный поединок текущего розыгрыша данного турнира.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении матча на Уэмбли, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт прокомментировал успешное для его команды завершение дуэли.

"Мне сложно описать словами эмоции, которые я сейчас чувствую. Я знал, что это может быть очень сложно, но до конца верил в то, что мы сумеем выполнить свою задачу сегодня. Не секрет, что Дания — отличная команда, которая пользовалась большой поддержкой со всего мира.

Я восхищен игрой своей команды, а самое главное, чего ей удалось достичь — отсутствие паники в моменты наибольшего давления соперников. Они выдержали, и в последствии сумели вернуться в игру. В итоге, болельщики во всей нашей страны заслужили этот прекрасный вечер.

Я не увидел момента с назначением пенальти, поэтому не могу дать оценку этому эпизоду. Есть VAR, поэтому, как мне кажется, они проверили правильность решения арбитра. Наши фанаты сыграли большую роль в этом матче — они стали весомым преимуществом, когда мы долго не могли вскрыть оборону соперников.

У Дании есть потрясающий набор футболистов, но они попросту выдохлись в конце. Это был невероятный турнир в их исполнении, с чем я могу их только поздравить. Их капитан, Симон Кьяер, — уникальный великолепный человек. То, что он сделал в день с ситуацией вокруг Кристиана Эриксена вызывает только уважение. Невероятно сильный лидер.

Я испытываю фантастические эмоции от работы со своей командой, а их сплоченность внутри коллектива поражает. Вы просто не видели, как те, кто не были на поле, поддерживают своих товарищей! Нам осталось сделать еще один шаг против команды, у которой фантастическая серия без поражений, однако лучшего момента для нашей победы придумать будет сложно. Впрочем, сейчас, давайте только порадуемся, а о следующей игре мы будем думать уже в автобусе по дороге на тренировочную базу", — подытожил наставник.

Матч Италия — Англия состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
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