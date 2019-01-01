Саутгейт: Я не увидел момента с назначением пенальти

Наставник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.

Гарет Саутгейт, Getty Images

Сборная Англии в полуфинальном поединке чемпионата Европы-2020 сумела в овертайме обыграть национальную команду Дании (2:1), благодаря чему завоевала путевку в финальный поединок текущего розыгрыша данного турнира.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении матча на Уэмбли, главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт прокомментировал успешное для его команды завершение дуэли.

"Мне сложно описать словами эмоции, которые я сейчас чувствую. Я знал, что это может быть очень сложно, но до конца верил в то, что мы сумеем выполнить свою задачу сегодня. Не секрет, что Дания — отличная команда, которая пользовалась большой поддержкой со всего мира.

Я восхищен игрой своей команды, а самое главное, чего ей удалось достичь — отсутствие паники в моменты наибольшего давления соперников. Они выдержали, и в последствии сумели вернуться в игру. В итоге, болельщики во всей нашей страны заслужили этот прекрасный вечер.

Я не увидел момента с назначением пенальти, поэтому не могу дать оценку этому эпизоду. Есть VAR, поэтому, как мне кажется, они проверили правильность решения арбитра. Наши фанаты сыграли большую роль в этом матче — они стали весомым преимуществом, когда мы долго не могли вскрыть оборону соперников.

У Дании есть потрясающий набор футболистов, но они попросту выдохлись в конце. Это был невероятный турнир в их исполнении, с чем я могу их только поздравить. Их капитан, Симон Кьяер, — уникальный великолепный человек. То, что он сделал в день с ситуацией вокруг Кристиана Эриксена вызывает только уважение. Невероятно сильный лидер.

Я испытываю фантастические эмоции от работы со своей командой, а их сплоченность внутри коллектива поражает. Вы просто не видели, как те, кто не были на поле, поддерживают своих товарищей! Нам осталось сделать еще один шаг против команды, у которой фантастическая серия без поражений, однако лучшего момента для нашей победы придумать будет сложно. Впрочем, сейчас, давайте только порадуемся, а о следующей игре мы будем думать уже в автобусе по дороге на тренировочную базу", — подытожил наставник.

Матч Италия — Англия состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.