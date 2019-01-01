Стерлинг — о пенальти: Мяч в сетке — все остальное не имеет значения

Форвард сборной Англии прокомментировал наиболее скандальный эпизод полуфинала чемпионата Европы-2020.

Англия — Дания, Getty Images

Помимо общей оценки полуфинального поединка чемпионата Европы-2020 против сборной Дании (2:1), нападающий национальной команды Англии Рахим Стерлинг дал комментарий относительно достаточно спорного назначения одиннадцатиметрового удара в ворота "алой гвардии" по ходу первого овертайма якобы за фол на нем со стороны Йоакима Мехле.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

"Я вошел в штрафную, и он зацепил мою правую ногу. Мяч в сетке — все остальное не имеет значения", — дал короткую реакцию футболист на вопрос журналиста.

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.