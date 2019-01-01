Кейн: Англия показала хорошую реакцию на пропущенный мяч
Форвард сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.
Национальная команда Англии сумела завоевать путевку в финальный поединок чемпионата Европы-2020, в овертайме обыграв сборную Дании в полуфинале со счетом 2:1.
Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча
Лучшим игроком матча был признан нападающий "трех львов" Харри Кейн, на счету которого оказался решающий мяч. По завершении игры, капитан команды Гарета Саутгейта дал свою оценку происходящему на поле в этот вечер.
"Просто невероятная игра, за которую я только могу поблагодарить сборную Дании. Мы старались постоянно атаковать, и достигли своей цели в наиболее ответственный момент матча. Англия показала хорошую реакцию на пропущенный мяч, поэтому теперь мы можешь порадоваться домашнему финалу.
Когда я пробивал пенальти, я заранее знал, куда буду направлять мяч. Могу сказать, что это был не самый лучший удар в моей жизни, но иногда вы промахиваетесь. К сожалению, сегодня произошло именно так.
Против Италии будет ужасно сложная игра, но, пока что, на этом турнире мы выступаем достаточно неплохо. У нас будет еще один домашний матч, которого мы уже ждем с нетерпением", — подытожил футболист.
В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.
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