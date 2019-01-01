Райс: Англия хочет прийти к успеху перед глазами у родной публики

Полузащитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.

Деклан Райс, Getty Images

В рамках полуфинального поединка чемпионата Европы-2020 сборная Англии на Уэмбли сумела одержать победу над национальной командой Дании (2:1), завоевав тем самым путевку в решающий матч в борьбе за трофей Анри Делоне.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, полузащитник "трех львов" Деклан Райс поделился впечатлениями от достижения своей команды.

"Пора сделать следующий шаг после успешного чемпионата мира. Эмоции сейчас переполняют меня.

Дания была очень сильна, поэтому не обращать внимания на соперников мы попросту не имели права. Главным было сохранение нашей игры по ходу всего поединка, а настолько качественный подбор исполнителей давал нам уверенность, что в конечном итоге мы сможем переломить ход игры.

Первый пропущенный мяч на турнире был большим ударом по психологии, но нам необходимо было рано или поздно через это пройти.

Первый финал Евро с 1966-го года… Черт, мы так хотим прийти к успеху перед глазами у родной публики! Глядя на реакцию фанатов, я и сам становлюсь болельщиком этой сборной, но мы еще ничего не выиграли, поэтому расслабляться слишком рано. Италия — соперник топ-уровня, но мы готовы к битве", — подытожил футболист.

Райс непосредственно перед интервью завершил телефонный разговор, а журналист не постеснялся спросить о его собеседнике: "Это был мой брат. У него родился ребенок буквально перед нашим вторым голом. Девочка. Просто фантастика! Особенная ночь с любой стороны, куда ни посмотри!".

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.