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Уокер — о пенальти: Я принимал участие в матчах, где подобные эпизоды трактовались в обе стороны

Защитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.

Кайл Уокер, Getty Images
Кайл Уокер, Getty Images

Сборная Англии справилась с ответственной задачей по добыче путевки в финал чемпионата Европы-2020, обыграв на Уэмбли национальную команду Дании в овертайме (2:1).

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник "трех львов" Кайл Уокер дал свою оценку происходившему на поле в отчетный вечер.

"Ни один созыв сборной Англии не выходил в финал чемпионата Европы с 1966-го года, поэтому нам наконец-то удалось оказаться там, где мы заслуживаем находиться. Играть в финале на Уэмбли будет невероятно, но перед нами стоит еще одна преграда, которую придется преодолевать. Могу вас только заверить, что каждый игрок сборной Англии отдаст все ради этого.

Я не был сконцентрирован на проходе Стерлинга в момент с назначением пенальти, поэтому не могу дать ему оценку. Однако, я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Говорят, что там было 50 на 50, но в итоге все было сведено в нашу пользу.

Могу сказать лишь то, что наша команда продемонстрировала достаточно уверенности и решительности для того, чтобы выиграть в итоге эту игру. Мы были вознаграждены за это судьбой посредством пенальти, а Харри Кейну еще и серьезно повезло с отскоком от голкипера. Он сумел забить в очень важный момент — все большие игроки должны показывать себя именно в таких ситуациях.

Я многого успел достичь в своей карьере на клубном уровне, но вот для страны… Я помню, как играл за Шеффилд Юнайтед на этой арене в финале плей-офф Чемпионшипа, а сейчас мы так близко к наибольшему успеху в современной истории страны. У нас есть много футболистов, но не каждому выпадает возможность играть за сборную, что еще сильнее поднимает ценность этого достижения.

Нам остался лишь один шаг для того, чтобы стать частью истории, и получить признание фанатов", — заключил футболист.

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2