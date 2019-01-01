Уокер — о пенальти: Я принимал участие в матчах, где подобные эпизоды трактовались в обе стороны
Защитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.
Сборная Англии справилась с ответственной задачей по добыче путевки в финал чемпионата Европы-2020, обыграв на Уэмбли национальную команду Дании в овертайме (2:1).
Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, защитник "трех львов" Кайл Уокер дал свою оценку происходившему на поле в отчетный вечер.
"Ни один созыв сборной Англии не выходил в финал чемпионата Европы с 1966-го года, поэтому нам наконец-то удалось оказаться там, где мы заслуживаем находиться. Играть в финале на Уэмбли будет невероятно, но перед нами стоит еще одна преграда, которую придется преодолевать. Могу вас только заверить, что каждый игрок сборной Англии отдаст все ради этого.
Я не был сконцентрирован на проходе Стерлинга в момент с назначением пенальти, поэтому не могу дать ему оценку. Однако, я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Говорят, что там было 50 на 50, но в итоге все было сведено в нашу пользу.
Могу сказать лишь то, что наша команда продемонстрировала достаточно уверенности и решительности для того, чтобы выиграть в итоге эту игру. Мы были вознаграждены за это судьбой посредством пенальти, а Харри Кейну еще и серьезно повезло с отскоком от голкипера. Он сумел забить в очень важный момент — все большие игроки должны показывать себя именно в таких ситуациях.
Я многого успел достичь в своей карьере на клубном уровне, но вот для страны… Я помню, как играл за Шеффилд Юнайтед на этой арене в финале плей-офф Чемпионшипа, а сейчас мы так близко к наибольшему успеху в современной истории страны. У нас есть много футболистов, но не каждому выпадает возможность играть за сборную, что еще сильнее поднимает ценность этого достижения.
Нам остался лишь один шаг для того, чтобы стать частью истории, и получить признание фанатов", — заключил футболист.
В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.
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