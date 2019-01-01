Уокер — о пенальти: Я принимал участие в матчах, где подобные эпизоды трактовались в обе стороны

Защитник сборной Англии прокомментировал выход его команды в финал чемпионата Европы-2020.

Кайл Уокер, Getty Images

Сборная Англии справилась с ответственной задачей по добыче путевки в финал чемпионата Европы-2020, обыграв на Уэмбли национальную команду Дании в овертайме (2:1).

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, защитник "трех львов" Кайл Уокер дал свою оценку происходившему на поле в отчетный вечер.

"Ни один созыв сборной Англии не выходил в финал чемпионата Европы с 1966-го года, поэтому нам наконец-то удалось оказаться там, где мы заслуживаем находиться. Играть в финале на Уэмбли будет невероятно, но перед нами стоит еще одна преграда, которую придется преодолевать. Могу вас только заверить, что каждый игрок сборной Англии отдаст все ради этого.

Я не был сконцентрирован на проходе Стерлинга в момент с назначением пенальти, поэтому не могу дать ему оценку. Однако, я принимал участие в играх, где такие эпизоды трактовались как в нашу пользу, так и в пользу соперников. Говорят, что там было 50 на 50, но в итоге все было сведено в нашу пользу.

Могу сказать лишь то, что наша команда продемонстрировала достаточно уверенности и решительности для того, чтобы выиграть в итоге эту игру. Мы были вознаграждены за это судьбой посредством пенальти, а Харри Кейну еще и серьезно повезло с отскоком от голкипера. Он сумел забить в очень важный момент — все большие игроки должны показывать себя именно в таких ситуациях.

Я многого успел достичь в своей карьере на клубном уровне, но вот для страны… Я помню, как играл за Шеффилд Юнайтед на этой арене в финале плей-офф Чемпионшипа, а сейчас мы так близко к наибольшему успеху в современной истории страны. У нас есть много футболистов, но не каждому выпадает возможность играть за сборную, что еще сильнее поднимает ценность этого достижения.

Нам остался лишь один шаг для того, чтобы стать частью истории, и получить признание фанатов", — заключил футболист.

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.