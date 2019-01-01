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Хьюлманд: Дания попробовала и теперь уверена, что сможем повторить этот результат снова

Наставник сборной Дании прокомментировал вылет его команды из чемпионата Европы-2020.

Каспер Хьюлманд, Getty Images
Каспер Хьюлманд, Getty Images

Сборная Дании была вынуждена досрочно завершить свои выступления на чемпионате Европы-2020, в овертайме уступив национальной команде Англии со счетом 1:2.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "алой гвардии" Каспер Хьюлманд подвел итоги выступлению своей команды на данном международном форуме.

"Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.

Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: "Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова"", — сделал оптимистичный вывод специалист.

Таким образом, сборная Дании остановилась на полуфинальном этапе Евро-2020, а англичанам теперь предстоит провести финальный поединок против Италии.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2