Хьюлманд: Дания попробовала и теперь уверена, что сможем повторить этот результат снова
Наставник сборной Дании прокомментировал вылет его команды из чемпионата Европы-2020.
Сборная Дании была вынуждена досрочно завершить свои выступления на чемпионате Европы-2020, в овертайме уступив национальной команде Англии со счетом 1:2.
Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча
По завершении поединка, главный тренер "алой гвардии" Каспер Хьюлманд подвел итоги выступлению своей команды на данном международном форуме.
"Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.
Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.
Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: "Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова"", — сделал оптимистичный вывод специалист.
Таким образом, сборная Дании остановилась на полуфинальном этапе Евро-2020, а англичанам теперь предстоит провести финальный поединок против Италии.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021