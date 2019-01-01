Хьюлманд: Дания попробовала и теперь уверена, что сможем повторить этот результат снова

Наставник сборной Дании прокомментировал вылет его команды из чемпионата Европы-2020.

Каспер Хьюлманд, Getty Images

Сборная Дании была вынуждена досрочно завершить свои выступления на чемпионате Европы-2020, в овертайме уступив национальной команде Англии со счетом 1:2.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "алой гвардии" Каспер Хьюлманд подвел итоги выступлению своей команды на данном международном форуме.

"Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.

Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: "Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова"", — сделал оптимистичный вывод специалист.

Таким образом, сборная Дании остановилась на полуфинальном этапе Евро-2020, а англичанам теперь предстоит провести финальный поединок против Италии.