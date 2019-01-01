Кьер: Одновременно и горд, и разочарован
Защитник сборной Дании прокомментировал вылет его команды из чемпионата Европы-2020.
Сборная Дании в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 уступила национальной команде Англии (1:2), в результате чего была вынуждена завершить свои выступления в текущем розыгрыше данного турнира.
Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, капитан "алой гвардии" Симон Кьер подвел итоги выступлению своей команды
"Думаю, что со временем мы начинаем замечать некоторые важные вещи. Было трудно осознать все это, но в целом мы провели невероятный турнир. Это больше, чем я надеялся.
Я горжусь, но также разочарован, что мы не вышли в финал", — подытожил футболист.
Таким образом, сборная Дании остановилась на полуфинальном этапе Евро-2020, а англичанам теперь предстоит провести финальный поединок против Италии.
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