Моуриньо — о пенальти в игре Англия — Дания: Не верю, что арбитр будет спать спокойно

Подзаголовок: Португальский специалист прокомментировал скандальный эпизод из полуфинального поединка Евро-2020.

Жозе Моуриньо, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии на Уэмбли сумела в овертайме дожать национальную команду Дании (2:1), однако к эпизоду, который привел к решающему голу в исполнении Харри Кейна у футбольной общественности возникло достаточно много вопросов.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

Не остался в стороне и нынешний наставник римской Ромы Жозе Моуриньо, которому совершенно не чужда судьба английского футбола: "Да, это была потрясающая игра, но я не уверен, что вы захотите прислушиваться к моему мнению по поводу отдельных ее эпизодов.

В любом случае, я буду говорить так, как вижу — за такое никогда нельзя было назначить пенальти. Англия заслуживает победы, так как она была фантастической в этой игре, но лично для меня — это не пенальти. Как для матча на столь высоком уровне, я попросту не могу принять решения арбитра.

Тем более, я не могу принять того факта, что VAR этот эпизод оставил в силе. Этим я разочарован больше всего.

Дания сыграла на пределе своих возможностей, как я и ожидал, но англичане сделали для победы чуть больше. Датчане устали в овертайме, а у их соперников была фантастическая скамейка запасных. Они сами выбирали, с какой интенсивностью им необходимо было перемещаться по полю.

Думаю, что на фоне такой громкой и скандальной победы Англии теперь нельзя останавливаться на "серебряных" медалях. Они играют дома, поэтому поражение в финале будет иметь очень тяжелые последствия. Впрочем, сегодня я не видел в ее составе ни одного игрока, который не сыграл бы хорошо. Италия очень сильна, но я жду большой битвы.

Касательно прошедшей игры… Я просто не верю, что арбитр будет спать спокойно этой ночью", — подытожил португальский наставник.

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.