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Моуриньо — о пенальти в игре Англия — Дания: Не верю, что арбитр будет спать спокойно

Подзаголовок: Португальский специалист прокомментировал скандальный эпизод из полуфинального поединка Евро-2020.

Жозе Моуриньо, Getty Images
Жозе Моуриньо, Getty Images

В рамках полуфинала чемпионата Европы-2020 сборная Англии на Уэмбли сумела в овертайме дожать национальную команду Дании (2:1), однако к эпизоду, который привел к решающему голу в исполнении Харри Кейна у футбольной общественности возникло достаточно много вопросов.

Англия — Дания 2:1 Видео голов и обзор матча

Не остался в стороне и нынешний наставник римской Ромы Жозе Моуриньо, которому совершенно не чужда судьба английского футбола: "Да, это была потрясающая игра, но я не уверен, что вы захотите прислушиваться к моему мнению по поводу отдельных ее эпизодов.

В любом случае, я буду говорить так, как вижу — за такое никогда нельзя было назначить пенальти. Англия заслуживает победы, так как она была фантастической в этой игре, но лично для меня — это не пенальти. Как для матча на столь высоком уровне, я попросту не могу принять решения арбитра.

Тем более, я не могу принять того факта, что VAR этот эпизод оставил в силе. Этим я разочарован больше всего.

Дания сыграла на пределе своих возможностей, как я и ожидал, но англичане сделали для победы чуть больше. Датчане устали в овертайме, а у их соперников была фантастическая скамейка запасных. Они сами выбирали, с какой интенсивностью им необходимо было перемещаться по полю.

Думаю, что на фоне такой громкой и скандальной победы Англии теперь нельзя останавливаться на "серебряных" медалях. Они играют дома, поэтому поражение в финале будет иметь очень тяжелые последствия. Впрочем, сегодня я не видел в ее составе ни одного игрока, который не сыграл бы хорошо. Италия очень сильна, но я жду большой битвы.

Касательно прошедшей игры… Я просто не верю, что арбитр будет спать спокойно этой ночью", — подытожил португальский наставник.

В рамках финального поединка Евро-2020 сборная Англии сыграет номинально гостевой поединок на Уэмбли против Италии. Матч состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2