Во время пенальти фанаты Англии светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой
Забитый Кейном гол стал еще более сомнительным.
В матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией судья поединка назначил спорный пенальти в ворота датчан после эпизода с падением в штрафной нападающего "трех львов" Рахима Стерлинга.
Во время исполнения 11-метрового удара форвардом англичан Харри Кейном, фанаты команды Саутгейта пытались помешать голкиперу Касперу Шмайхелю светя в его лицо лазерной указкой.
Тем не менее, вратарь отразил удар, однако Кейн удачно сыграл на добивании и поразил ворота соперника.
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