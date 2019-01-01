Во время пенальти фанаты Англии светили Шмайхелю в лицо лазерной указкой

Забитый Кейном гол стал еще более сомнительным.

Каспер Шмайхель, getty images

В матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией судья поединка назначил спорный пенальти в ворота датчан после эпизода с падением в штрафной нападающего "трех львов" Рахима Стерлинга.

Во время исполнения 11-метрового удара форвардом англичан Харри Кейном, фанаты команды Саутгейта пытались помешать голкиперу Касперу Шмайхелю светя в его лицо лазерной указкой.

Тем не менее, вратарь отразил удар, однако Кейн удачно сыграл на добивании и поразил ворота соперника.

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