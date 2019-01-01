Италия — Англия: где смотреть финал Евро-2020

Где смотреть матч чемпионата Европы между Италией и Англией.

Англия — Италия, Getty Images

В рамках финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии 11 июля сыграет против сборной Англии. В этом поединке будет решаться судьба кубка Анри Делоне.

Где смотреть Италия — Англия

В прямом эфире матч покажут телеканалы Украина и Футбол 1/2/3. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет 27-я встреча этих сборных между собой (10 побед сборной Италии, девять ничьих, восемь побед англичан).

Что говорили перед матчем:

Марко Верратти, сборная Италии:

"Стерлинг великолепен, каждый год он доказывает, что он отличный нападающий, и проводит замечательный турнир. Мы счастливы, что Англия победила, и это будет исторический финал для нас обоих. Даже французские газеты были счастливы за нас, что показывает, насколько мы восстановили доверие и вернули Италию туда, где мы должны находиться. Мы хотим выложиться на полную и не будем жалеть о финальном итоге".

Джордан Хендерсон, сборная Англии:

"Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы".

"Мы уже полностью сосредоточены на воскресенье, на самом большом матче в нашей жизни. Мы должны постараться снова осчастливить всех на этом стадионе и во всей стране. Это огромная возможность для нас как для команды, а также для страны. И мы отдадим абсолютно все силы".