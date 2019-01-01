Верратти — о пенальти на Стерлинге: Это было очень щедрое решение арбитра
Итальянец поделился мнением о работе арбитр в полуфинале Евро.
Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал решения арбитра назначить пенальти на Стерлинге в матче против Дании.
"Это было очень щедрое решение, я бы не назначил пенальти. Это был очень важный гол, поскольку он позволил им выиграть матч. Скажем так, это было щедро…
Стерлинг великолепен, каждый год он доказывает, что он отличный нападающий, и проводит замечательный турнир. Мы счастливы, что Англия победила, и это будет исторический финал для нас обоих.
Даже французские газеты были счастливы за нас, что показывает, насколько мы восстановили доверие и вернули Италию туда, где мы должны находиться.
Мы хотим выложиться на полную и не будем жалеть о финальном итоге", — приводит слова итальянца Football Italia.
Напомним, что читатели Football.ua считают, что момент со Стерлингом не тянул на пенальти в полуфинале Евро-2020.
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