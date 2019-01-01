2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
1
Испания
ИСП
1
7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

Верратти — о пенальти на Стерлинге: Это было очень щедрое решение арбитра

Итальянец поделился мнением о работе арбитр в полуфинале Евро.

Марко Верратти, getty images
Марко Верратти, getty images

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал решения арбитра назначить пенальти на Стерлинге в матче против Дании.

"Это было очень щедрое решение, я бы не назначил пенальти. Это был очень важный гол, поскольку он позволил им выиграть матч. Скажем так, это было щедро…

Стерлинг великолепен, каждый год он доказывает, что он отличный нападающий, и проводит замечательный турнир. Мы счастливы, что Англия победила, и это будет исторический финал для нас обоих.

Даже французские газеты были счастливы за нас, что показывает, насколько мы восстановили доверие и вернули Италию туда, где мы должны находиться.

Мы хотим выложиться на полную и не будем жалеть о финальном итоге", — приводит слова итальянца Football Italia.

Напомним, что читатели Football.ua считают, что момент со Стерлингом не тянул на пенальти в полуфинале Евро-2020.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2