Шевченко: Англия не встречала соперника, который оказывал бы на нее давление
Украинский специалист поделился ожиданиями от матча англичан против Италии.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал шансы Англии и Италии в финале чемпионата Европы.
"Англия — хорошая команда, но до сих пор они не встречались с соперником, который действительно оказывал на них давление.
Это то, что у Италии очень хорошо получается, и это может быть определенным преимуществом для Адзурри.
Атмосфера на Уэмбли поможет Англии в финале. Однако у каждой команды есть свои слабые места, и Италия изучит сильные и слабые стороны Англии перед игрой", — сказал Шевченко Sky Sport Italia.
Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдет в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
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