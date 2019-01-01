Шевченко: Англия не встречала соперника, который оказывал бы на нее давление

Украинский специалист поделился ожиданиями от матча англичан против Италии.

Андрей Шевченко, getty images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал шансы Англии и Италии в финале чемпионата Европы.

"Англия — хорошая команда, но до сих пор они не встречались с соперником, который действительно оказывал на них давление.

Это то, что у Италии очень хорошо получается, и это может быть определенным преимуществом для Адзурри.

Атмосфера на Уэмбли поможет Англии в финале. Однако у каждой команды есть свои слабые места, и Италия изучит сильные и слабые стороны Англии перед игрой", — сказал Шевченко Sky Sport Italia.

Финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдет в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.