Футболисты сборной Англии пожертвуют NHS большую часть своих призовых за Евро-2020

Команда Саутгейта решила сделать внушительно вложение в медицину своей страны.

Футболисты сборной Англии после игры против Дании, Getty Images

Сборная Англии продолжает подготовку к финалу чемпионата Европы-2020 против национальной команды Италии на стадионе Уэмбли, однако уже знает, как распорядится своими призовыми за данный турнир.

Так, подопечные Гарета Саутгейта приняли единогласное решение пожертвовать большую часть заработанной ими суммы в адрес NHS, Национальной службы здоровья, которая продолжает борьбу против распространения коронавируса COVID-19.

Если Англия сумеет победить в финале, то ей положены призовые в размере 24 млн фунтов стерлингов, 40% (9,5 млн) от которых выделяется непосредственно игрокам.

Если же Италия окажется сильнее в итоге, то данная сумма уменьшится на 2,6 млн фунтов стерлингов — до 21,4 млн.

Однако, перед совершением желаемого перечисления, футболистам предстоит уладить все вопросы относительно налогов за данную награду.

Стоит отметить, что оставшиеся 60% общей награды пойдут в адрес Футбольной ассоциации Англии, которая понесла в прошлом году 300 млн фунтов стерлингов убытков, что в конечном итоге обернулось сокращением рабочего штата на 15%.

Напомним, что матч Италия — Англия состоится 11 мая, в 22:00 по киевскому времени.