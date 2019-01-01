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Футболисты сборной Англии пожертвуют NHS большую часть своих призовых за Евро-2020

Команда Саутгейта решила сделать внушительно вложение в медицину своей страны.

Футболисты сборной Англии после игры против Дании, Getty Images
Футболисты сборной Англии после игры против Дании, Getty Images

Сборная Англии продолжает подготовку к финалу чемпионата Европы-2020 против национальной команды Италии на стадионе Уэмбли, однако уже знает, как распорядится своими призовыми за данный турнир.

Так, подопечные Гарета Саутгейта приняли единогласное решение пожертвовать большую часть заработанной ими суммы в адрес NHS, Национальной службы здоровья, которая продолжает борьбу против распространения коронавируса COVID-19.

Если Англия сумеет победить в финале, то ей положены призовые в размере 24 млн фунтов стерлингов, 40% (9,5 млн) от которых выделяется непосредственно игрокам.

Если же Италия окажется сильнее в итоге, то данная сумма уменьшится на 2,6 млн фунтов стерлингов — до 21,4 млн.

Однако, перед совершением желаемого перечисления, футболистам предстоит уладить все вопросы относительно налогов за данную награду.

Стоит отметить, что оставшиеся 60% общей награды пойдут в адрес Футбольной ассоциации Англии, которая понесла в прошлом году 300 млн фунтов стерлингов убытков, что в конечном итоге обернулось сокращением рабочего штата на 15%.

Напомним, что матч Италия — Англия состоится 11 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2