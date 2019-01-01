"Паненка" Андреа Пирло и битва в Манаусе: встречи Италии и Англии на крупных турнирах

Накануне финального поединка Евро-2020, Football.ua вспоминает знаковые противостояния между Италией и Англией последних лет.

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В воскресенье взгляды миллионов зрителей по всему земному шару будут прикованы к финальному противостоянию текущего чемпионата Европы между Италией и Англией. Накануне довольно интригующего финала мы решили вспомнить две предыдущих встречи этих соперников на крупных турнирах в XXI веке.

Англия — Италия — 0:0, 2:4 по пенальти, 1/4 финала Евро-2012

Англия: Харт — Джонсон, Терри, Лескотт, Э. Коул — Милнер (Уолкотт, 61), Джеррард, Паркер (Хендерсон, 90+4), Янг — Уэлбек (Кэрролл, 90), Руни.

Тренер: Рой Ходжсон

Италия: Буффон — Абате (Маджо, 90), Бардзальи, Бонуччи, Бальцаретти — Маркизио, Пирло, Де Росси (Ночерино, 80) — Монтоливо — Кассано (Диаманти, 78), Балотелли.

Тренер: Чезаре Пранделли

Поединок на НСК Олимпийском обернулся для англичан очередной трагедией в серии послематчевых пенальти.

Первый тайм запомнился лишь двумя опасными моментами с обеих сторон – пушечный выстрел Даниэле Де Росси сотряс штангу, а вскоре Джиджи Буффон справился с ударом в упор от Глена Джонсона.

Начиная с середины второго тайма Италия заметно перехватила инициативу, а ее центр поля оказался просто непреодолимой преградой. Особенно активничал великолепный Андреа Пирло. Тем не менее преимущество "скуадры адзурры" так и не нашло своего отражения на табло, и дело докатилось к серии одиннадцатиметровых.

Единственную промах у итальянцев случился у Риккардо Монтоливо, а вот уверенности Джо Харту наверняка заметно поубавила роскошная и несколько издевательская "паненка" в исполнении лучшего игрока встречи – Пирло. И, возможно, не только голкиперу Манчестер Сити, так как затем свои попытки не реализовали два Эшли – Янг и Коул.

Англия — Италия — 1:2, 1 тур группового этапа чемпионата мира-2014

Англия: Харт — Г. Джонсон, Ягелка, Кэхилл, Бэйнс — Хендерсон (Уилшир, 73), Джеррард — Уэлбек (Баркли, 61), Стерлинг, Руни — Старридж (Лаллана, 80).

Тренер: Рой Ходжсон

Италия: Сиригу — Дармиан, Бардзальи, Палетта, Кьеллини — Де Росси — Кандрева (Пароло, 79), Верратти (Т. Мотта, 57), Пирло, Маркизио — Балотелли (Иммобиле, 73).

Тренер: Чезаре Пранделли

Голы: Дэниел Старридж (37) – Клаудио Маркизио (35), Марио Балотелли (50)

А вот спустя два года на бразильском мундиале в дождливом Манаусе Италия сумела добыть победу уже в основное время.

Англичане и вовсе провалили тот турнир, набрав лишь одно итоговое очко в квартете со "скуадрой", Уругваем и Коста-Рикой, хоть игра подопечных Роя Ходжсона и не выглядела уж столь удручающе.

И вновь одним из героев команды Чезаре Пранделли выступил невероятный Андреа Пирло! Вы только посмотрите хотя бы на его грамотные пропуск мяча под роскошный дальний удар своего партнера по Ювентусу Клаудио Маркизио, практически ассист, пусть и без касания игрового снаряда!

Родоначальникам футбола удалось отыграться спустя две минуты – Дэн Старридж сумел замкнуть прострел Уэйна Руни, однако во втором тайме никто не уследил за Марио Балотелли на дальней штанги, а некогда довольно перспективный игрок принес своей команде важнейшую победу.