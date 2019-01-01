Четыре украинца — в сборной открытий Евро-2020
Вратарь и защитник сборной Украины попали в "основу" сборной по версии AS, а полузащитник с форвардом — в резерв.
По итогам Евро-2020, не дожидаясь финала, авторитетное испанское издание AS составило символическую сборную открытий турнира.
По версии наших испанских коллег, в число 11-ти наиболее удививших футболистов попали голкипер сборной Украины Георгий Бущан и защитник нашей команды Николай Матвиенко.
Еще два украинских футболиста, полузащитник Николай Шапаренко и нападающий Роман Яремчук заняли место на "символической скамейке запасных".
Главный трофей турнира разыграют Италия и Англия в воскресенье, 11 июля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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