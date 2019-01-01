Лучшие в истории финалы чемпионатов Европы

Вспоминаем лучшие в финалы в истории Евро.

Италия - Франция, getty images

Уже завтра в Лондоне состоится финал чемпионата Европы 2020 года. Чемпионата интересного и захватывающего, подарившего нам уже немало интересных матчей и, остроумно пошутим, автоголов.

В решающем поединке сойдутся самая впечатляющая команда этого турнира (по крайней мере, по мнению многих) — Италия, и самая прагматичная — Англия. А мы в этой статье вспомним лучшие финалы предыдущих лет.

1960 — СССР-Югославия 2:1 (дополнительное время)

Этот финал, состоявшийся в Париже — просто первый. И хотя бы этим он знаменит. С другой стороны, понятно, что в те годы чемпионат Европы был лишь каким-то жалким подобием себя нынешнего — 4 участника… Не грех их перечислить — Чехословакия, СССР, Франция и Югославия.

Счёт в игре открыли "юги" — под конец первой половины игры это сделал форвард Милан Галич. "Советы" ответили в начале второй — отличился Слава Метревели.

А дальше… дальше был гол головой в исполнении Виктора Понедельника. Гол, который на долгие годы стал главным для советского футбола, а команда Гавриила Дмитриевича Качалина так и осталось самой успешной в истории СССР в плане результата.

Кстати, об украинском следе… На том турнире, в том числе и в финале, играл тогдашний капитан киевского Динамо Юрий Войнов, а среди запасных находился еще один представитель "бело-синего" клуба из столицы Украины Юрий Ковалев.

1968 — Италия-Югославия 1:1; 2:0 в переигровке

Вспоминаем с вами уже второе "финальное" поражение Югославии. А также первый и последний триумф сборной Италии на чемпионатах Европы, который случился на домашнем турнире. И помогла здесь переигровка.

Скажите, а разве в этом деле не больше пресловутого "спортивного принципа", нежели в сериях пенальти?! Да, сейчас такую роскошь себе могут позволить лишь англичане в Кубке Лиги — времена не те, скорости другие, интенсивность другого порядка... И то — даже родоначальники футбола уже сдуваются и отходят от традиций.

В решающих матчах домашнего турнира итальянцы таки выгрызли победу. Сначала они добыли ничью в самой концовке игры с югославами благодаря голу "интериста" Анджело Домингини, а затем, спустя двое суток, обыграли "югов" 2:0 с мячами великих Луиджи Ривы и Пьеро Анастази.

1976 — ФРГ-Чехословакия 2:2 (3:5 по пенальти)

Поединок, родивший миру легендарную "паненку". Вернее так: матч, в котором Паненка сделал свою фамилию штампом на долгие годы.

На белградском стадионе Црвена Звезда, более известном как Маракана, сенсационная сборная Чехословакии Вацлава Ежека ошеломила немцев с Беккенбауэром в первом тайме, забив сразу два мяча усилиями Яна Швеглика и Карола Добиаша. Сборная ФРГ усилиями Дитера (!) Мюллера быстро вколотила один в ответ, а в самом-самом конце игры и вовсе сравняла счёт с помощью гола Бернда Хёльценбайна головой после углового.

А дальше… вы поняли, что было дальше. К слову, решающий промах перед "паненкой" совершил нынешний президент Баварии Ули Хенесс. В историю немецкого футбола то фиаско навсегда вошло под кодовым именем "Белградская ночь".

1988 — Нидерланды-СССР 2:0

В стартовом составе сборной СССР в том немецком финале вышло сразу семь футболистов киевского Динамо, а на тренерской скамейке находился легендарный Валерий Лобановский. Все хотели повторить результат игры первого тура, когда советская команда обыграла "оранжевых" со счетом 1:0 благодаря голу Василия Раца, но… не получилось!

В первом тайме финальной игры сборная Нидерландов открыла счет, а во втором случился чудо-гол имени Марко ван Бастена. Советы пытались извлечь максимум, но даже получив пенальти не смогли его реализовать — ван Брекелен переиграл Игоря Беланова.

Это был третий и последний финал для сборной СССР. Лишь один из них — первый, оказался успешным.

2000 — Италия-Франция 1:2 (правило "золотого гола")

Единственный финал Евро, где судьбу матча решило правило золотого гола. Кто не в курсе — его суть в том, что в овертайме игра заканчивается сразу после первого забитого мяча. Вообще, итальянцам везло на подобные нетривиальные вещи — выше мы вспоминали 1968. Хотя тут скорее не повезло, чего уж там.

Итальянцам до победы оставалось выстоять считанные секунды, но не тут-то было — на мяч Дельвеккио ответил Вильтор. Очевидно, что моральное состояние у французов в дополнительное время было лучше, и на 103-й минуте Давид Трезеге шикарным ударом слету принес "Ле Бле" победу. Вслед за Мундиалем трехцветные выбороли и Евро, а Кубок в свои руки руки первым в Роттердаме взял капитан Дидье Дешам.