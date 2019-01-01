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Лучшие в истории финалы чемпионатов Европы

Вспоминаем лучшие в финалы в истории Евро.

Италия - Франция, getty images
Италия - Франция, getty images

Уже завтра в Лондоне состоится финал чемпионата Европы 2020 года. Чемпионата интересного и захватывающего, подарившего нам уже немало интересных матчей и, остроумно пошутим, автоголов. 

В решающем поединке сойдутся самая впечатляющая команда этого турнира (по крайней мере, по мнению многих) — Италия, и самая прагматичная  Англия. А мы в этой статье вспомним лучшие финалы предыдущих лет.  

1960  СССР-Югославия 2:1 (дополнительное время)

Этот финал, состоявшийся в Париже  просто первый. И хотя бы этим он знаменит. С другой стороны, понятно, что в те годы чемпионат Европы был лишь каким-то жалким подобием себя нынешнего  4 участника… Не грех их перечислить  Чехословакия, СССР, Франция и Югославия.  

Счёт в игре открыли "юги"  под конец первой половины игры это сделал форвард Милан Галич. "Советы" ответили в начале второй — отличился Слава Метревели.

А дальше… дальше был гол головой в исполнении Виктора Понедельника. Гол, который на долгие годы стал главным для советского футбола, а команда Гавриила Дмитриевича Качалина так и осталось самой успешной в истории СССР в плане результата.

Кстати, об украинском следе… На том турнире, в том числе и в финале, играл тогдашний капитан киевского Динамо Юрий Войнов, а среди запасных находился еще один представитель "бело-синего" клуба из столицы Украины Юрий Ковалев.

1968  Италия-Югославия 1:1; 2:0 в переигровке

Вспоминаем с вами уже второе "финальное" поражение Югославии. А также первый и последний триумф сборной Италии на чемпионатах Европы, который случился на домашнем турнире. И помогла здесь переигровка.

Скажите, а разве в этом деле не больше пресловутого "спортивного принципа", нежели в сериях пенальти?! Да, сейчас такую роскошь себе могут позволить лишь англичане в Кубке Лиги — времена не те, скорости другие, интенсивность другого порядка... И то  даже родоначальники футбола уже сдуваются и отходят от традиций.

В решающих матчах домашнего турнира итальянцы таки выгрызли победу. Сначала они добыли ничью в самой концовке игры с югославами благодаря голу "интериста" Анджело Домингини, а затем, спустя двое суток, обыграли "югов" 2:0 с мячами великих Луиджи Ривы и Пьеро Анастази.

1976  ФРГ-Чехословакия 2:2 (3:5 по пенальти)

Поединок, родивший миру легендарную "паненку". Вернее так: матч, в котором Паненка сделал свою фамилию штампом на долгие годы.

На белградском стадионе Црвена Звезда, более известном как Маракана, сенсационная сборная Чехословакии Вацлава Ежека ошеломила немцев с Беккенбауэром в первом тайме, забив сразу два мяча усилиями Яна Швеглика и Карола Добиаша. Сборная ФРГ усилиями Дитера (!) Мюллера быстро вколотила один в ответ, а в самом-самом конце игры и вовсе сравняла счёт с помощью гола Бернда Хёльценбайна головой после углового.

А дальше… вы поняли, что было дальше. К слову, решающий промах перед "паненкой" совершил нынешний президент Баварии Ули Хенесс. В историю немецкого футбола то фиаско навсегда вошло под кодовым именем "Белградская ночь".

1988  Нидерланды-СССР 2:0

В стартовом составе сборной СССР в том немецком финале вышло сразу семь футболистов киевского Динамо, а на тренерской скамейке находился легендарный Валерий Лобановский. Все хотели повторить результат игры первого тура, когда советская команда обыграла "оранжевых" со счетом 1:0 благодаря голу Василия Раца, но… не получилось!

В первом тайме финальной игры сборная Нидерландов открыла счет, а во втором случился чудо-гол имени Марко ван Бастена. Советы пытались извлечь максимум, но даже получив пенальти не смогли его реализовать  ван Брекелен переиграл Игоря Беланова.

Это был третий и последний финал для сборной СССР. Лишь один из них — первый, оказался успешным.

2000  Италия-Франция 1:2 (правило "золотого гола")

Единственный финал Евро, где судьбу матча решило правило золотого гола. Кто не в курсе  его суть в том, что в овертайме игра заканчивается сразу после первого забитого мяча. Вообще, итальянцам везло на подобные нетривиальные вещи  выше мы вспоминали 1968. Хотя тут скорее не повезло, чего уж там.

Итальянцам до победы оставалось выстоять считанные секунды, но не тут-то было  на мяч Дельвеккио ответил Вильтор. Очевидно, что моральное состояние у французов в дополнительное время было лучше, и на 103-й минуте Давид Трезеге шикарным ударом слету принес "Ле Бле" победу. Вслед за Мундиалем трехцветные выбороли и Евро, а Кубок в свои руки руки первым в Роттердаме взял капитан Дидье Дешам.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2