Агент Иммобиле: Моему клиенту больше нечего доказывать критикам

Представителю футболиста не по душе поток негативных оценок игры нападающего на Евро-2020.

Чиро Иммобиле, Getty Images

Несмотря на то, что нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле стал неотъемлемой частью команды в ее пути к финалу чемпионата Европы-2020, болельщики "Скуадры Адзурры" все равно находят повод для критики его действий на футбольном поле.

В стороне от потока негативной информации не мог оказаться представитель игрока, футбольный агент Алессандро Моджи, который выступил с резкой оценкой подобных высказываний.

"Мне часто приходится слышать, как люди боготворят нападающих, которые за свою карьеру забили лишь пятую часть от общего количества голов Чиро, и меня действительно раздражает такая оценка.

Иммобиле больше нечего доказывать, так как на протяжении своей карьеры он делал все, чтобы стать наиболее результативным форвардом Италии за последние несколько лет.

Меня злит то, что Иммобиле может забить два гола за игру, и все будут считать это нормой — никому не интересно. Но если он не дай Бог промахнется в одном из эпизодов, то он сразу становится главным врагом сборной Италии на пути к успеху. Подобное длится уже много лет.

В то же самое время, на следующий день я читаю, что журналисты ставят ему в сравнение нападающих, которые за всю свою карьеру забили 30-40 голов. При этом, к ним относятся так, будто бы они могут мгновенно улучшить игру сборной Италии. Это наводит на мысль, что подобные журналисты имеют стимул так говорить. Это и раздражает", — подытожил агент Иммобиле.

У форварда сборной Италии в ближайшее время будет грандиозный шанс показать себя с лучшей стороны — финал чемпионата Европы-2020, в котором его сборная будет противостоять Англии. Игра состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.