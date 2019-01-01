Спинаццола — о финале Евро-2020: Италия и Англия будут начинать с 50% шансов на успех

Защитник итальянской сборной рассказал о своих ожиданиях от предстоящей большой игры.

Леонардо Спинаццола, Getty Images

Четвертьфинальный поединок против Бельгии, в котором сборная Италии сумела одержать победу (2:1), был омрачен тяжелой травмой ахиллова сухожилия у защитника "Скуадры Адзурры", в результате которой он рискует пропустить до года.

Однако, один из лидеров команды Роберто Манчини на текущем международном форуме все равно продолжает жить предчувствием финального поединка против Англии, поэтому с радостью поделился своими ожиданиями от большой игры на Уэмбли.

"Забыть этот ужасный эпизод с травмой достаточно сложно, но сейчас я со своей семьей, поэтому стараюсь сконцентрироваться исключительно на положительных эмоциях, и продолжаю восстанавливаться.

Парни около двух часов поздравляли меня с тем, что завоевали путевку в финал, и даже пели в мою честь. Я поблагодарил их от всей души, потому что испытал незабываемые эмоции. Думаю, что присоединюсь к ним во время финала, но уже на трибунах.

Евро-2020 стал самым важным этапом в моей карьере, так как теперь я полностью отдаю себе отчет о своих возможностях. Играть на таком уровне — невероятно. Я всегда верил в себя, и рекомендую каждому не прекращать этого делать по отношению к себе самому.

Я начинал карьеру на флангах атаки, но, чтобы играть на этой позиции в Серии А, нужно быть супер-бомбардиром, чего мне никогда не удавалось, потому что я больше люблю отдавать голевые передачи. В 16 лет я попробовал играть крайнего защитника, и как-то закрутилось…

Я не могу сказать, кто будет фаворитом в предстоящей игре. Италия и Англия начнут этот матч с 50% шансов на успех. Обе команды очень сильны, в составе каждой из них есть выдающиеся личности. У англичан могу выделить Санчо, Фодена и многих других. Соперник силен в обороне, так как пропустил лишь один гол за турнир.

Будет тяжелый матч, но мы — прекрасная команда, и сможем победить", — подытожил футболист.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.