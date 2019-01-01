Спинаццола — о финале Евро-2020: Италия и Англия будут начинать с 50% шансов на успех
Защитник итальянской сборной рассказал о своих ожиданиях от предстоящей большой игры.
Четвертьфинальный поединок против Бельгии, в котором сборная Италии сумела одержать победу (2:1), был омрачен тяжелой травмой ахиллова сухожилия у защитника "Скуадры Адзурры", в результате которой он рискует пропустить до года.
Однако, один из лидеров команды Роберто Манчини на текущем международном форуме все равно продолжает жить предчувствием финального поединка против Англии, поэтому с радостью поделился своими ожиданиями от большой игры на Уэмбли.
"Забыть этот ужасный эпизод с травмой достаточно сложно, но сейчас я со своей семьей, поэтому стараюсь сконцентрироваться исключительно на положительных эмоциях, и продолжаю восстанавливаться.
Парни около двух часов поздравляли меня с тем, что завоевали путевку в финал, и даже пели в мою честь. Я поблагодарил их от всей души, потому что испытал незабываемые эмоции. Думаю, что присоединюсь к ним во время финала, но уже на трибунах.
Евро-2020 стал самым важным этапом в моей карьере, так как теперь я полностью отдаю себе отчет о своих возможностях. Играть на таком уровне — невероятно. Я всегда верил в себя, и рекомендую каждому не прекращать этого делать по отношению к себе самому.
Я начинал карьеру на флангах атаки, но, чтобы играть на этой позиции в Серии А, нужно быть супер-бомбардиром, чего мне никогда не удавалось, потому что я больше люблю отдавать голевые передачи. В 16 лет я попробовал играть крайнего защитника, и как-то закрутилось…
Я не могу сказать, кто будет фаворитом в предстоящей игре. Италия и Англия начнут этот матч с 50% шансов на успех. Обе команды очень сильны, в составе каждой из них есть выдающиеся личности. У англичан могу выделить Санчо, Фодена и многих других. Соперник силен в обороне, так как пропустил лишь один гол за турнир.
Будет тяжелый матч, но мы — прекрасная команда, и сможем победить", — подытожил футболист.
Напомним, что финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021