7 Июл
22:00
Англия
АНГ
2
Дания
ДАН
1
11 Июл
22:00
Италия
ИТА
Англия
АНГ

Спинаццола — о финале Евро-2020: Италия и Англия будут начинать с 50% шансов на успех

Защитник итальянской сборной рассказал о своих ожиданиях от предстоящей большой игры.

Леонардо Спинаццола, Getty Images
Леонардо Спинаццола, Getty Images

Четвертьфинальный поединок против Бельгии, в котором сборная Италии сумела одержать победу (2:1), был омрачен тяжелой травмой ахиллова сухожилия у защитника "Скуадры Адзурры", в результате которой он рискует пропустить до года.

Однако, один из лидеров команды Роберто Манчини на текущем международном форуме все равно продолжает жить предчувствием финального поединка против Англии, поэтому с радостью поделился своими ожиданиями от большой игры на Уэмбли.

"Забыть этот ужасный эпизод с травмой достаточно сложно, но сейчас я со своей семьей, поэтому стараюсь сконцентрироваться исключительно на положительных эмоциях, и продолжаю восстанавливаться.

Парни около двух часов поздравляли меня с тем, что завоевали путевку в финал, и даже пели в мою честь. Я поблагодарил их от всей души, потому что испытал незабываемые эмоции. Думаю, что присоединюсь к ним во время финала, но уже на трибунах.

Евро-2020 стал самым важным этапом в моей карьере, так как теперь я полностью отдаю себе отчет о своих возможностях. Играть на таком уровне — невероятно. Я всегда верил в себя, и рекомендую каждому не прекращать этого делать по отношению к себе самому.

Я начинал карьеру на флангах атаки, но, чтобы играть на этой позиции в Серии А, нужно быть супер-бомбардиром, чего мне никогда не удавалось, потому что я больше люблю отдавать голевые передачи. В 16 лет я попробовал играть крайнего защитника, и как-то закрутилось…

Я не могу сказать, кто будет фаворитом в предстоящей игре. Италия и Англия начнут этот матч с 50% шансов на успех. Обе команды очень сильны, в составе каждой из них есть выдающиеся личности. У англичан могу выделить Санчо, Фодена и многих других. Соперник силен в обороне, так как пропустил лишь один гол за турнир.

Будет тяжелый матч, но мы — прекрасная команда, и сможем победить", — подытожил футболист.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2