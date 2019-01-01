Кьеллини: Мы думали, что Манчини бредит, когда он говорил о победе Италии на Евро-2020

Защитник итальянской команды поделился эмоциями от предстоящего финала.

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Сборная Италии находится на заключительном этапе подготовки ко грядущему финалу чемпионата Европы-2020, в котором ей предстоит на Уэмбли бороться против Англии.

В преддверии большой игры, защитник "Скуадры Адзурры" Джорджо Кьеллини пообщался с журналистами, рассказав о том, чем живет его команда перед финальным поединком.

"Попасть в финал — это мечта, которую мы преследовали в течении многих лет. Мечта, которую мы старались реализовать в последние три года. Мечта, которую наш главный тренер методично вкладывал нам в головы все это время до тех пор, пока она не стала реальностью.

Вначале, когда Манчини нам сказал перед отборочным турниром, что мы можем выиграть это Евро, мы подумали, что он бредит. Однако, он все эти годы создавал команду, которая теперь находится в шаге от выполнения этой задачи.

После каждой игры он подходил к нам, и говорил: "Сантиметр за сантиметром, сантиметр за сантиметром". Теперь — перед нами остался последний сантиметр этого пути.

Чемпионат получился очень эмоциональным, начиная уже от матча против Турции и до сегодняшнего дня. Если сейчас перечитать те тексты, которые я отправлял своим друзьям перед стартом Евро-2020, то, в принципе, такого турнира мы и ожидали: с эмоциями, радостью и волшебными ночами.

Эти ощущения были всегда внутри нас, потому что мы чувствовали химию между игроками — команда все делает сообща.

Побеждать в 36 лет также круто, как в 21. Может быть, в 36 лет это делать даже в чем-то интереснее, потому что ты осознаешь в полной мере объем работы, который был совершен для достижения этой цели. Я считаю, что мне удалось привнести в коллектив тот опыт и эмоции, которые я накапливал все 15 лет своей профессиональной карьеры.

Сейчас же, у меня есть достаточная степень зрелости для того, чтобы полностью осознать, что этот чемпионат значит для нашей страны", — заключил футболист.

Напомним, что финал Евро-2020 состоится 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени.