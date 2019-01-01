Фоден пропустил тренировку сборной Англии
Полузащитник Фил Фоден может пропустить финал Евро-2020.
В субботу, 10 июля, Фил Фоден не участвовал в тренировке сборной Англии накануне финального поединка Евро-2020 — сообщает Sky Sports.
Полузащитник пропустил занятие из-за последствий ушиба, полученного в полуфинале против Дании. Повреждение незначительное, но Гарет Саутгейт решил не рисковать.
Во время финального турнира Евро-2020 Фоден принял участие в трех матчах и провел на поле 159 минут.
Матч Италия — Англия состоится в воскресенье, 11 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Комментарии
11:07:2021
07:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021